Harb.İşspor ligdeki ilk maçını Konya İ.Y ile oynayacak

Kırmızı-Lacivertli ekibimiz A grubunda, bir hayli dişli rakiplerle boğuşacak. 8 takımın yer aldığı grupta çift devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından 2 takım Play-Off’a kalacak. B grubundan da yine 2 takım Play-Off vizesi alacak. Play-Off mücadelesi sonunda 2 takım 1.Lig’e çıkacak.

Teknik sorumlu Hasan Alemdar, grubu değerlendirirken, “G.Antep temsilcisi ALG çok güçlü bir sponsor desteği buldu. Hakkarigücü yine çok iddialı. Geçen sezon 1.Lig’den düşen Adana İ.Y da son derece iddialı. Zorlu grupta hedefimize ulaşmaya çalışacağız” dedi. Temsilcimiz ilk maçını evinde Konya İ.Y ile oynayacak. Ligin başlama tarihi dana sonra açıklanacak.