Harb.İşspor lige hazır

Hisareyn Stadı’ndaki Balıkesir Büyükşehir ile karşılaşan temsilcimiz etkili bir oyunla 3-1 kazandı. Kırmızı-Lacivertli ekibin performansı lig öncesinde umut verdi. Harb.İşspor ligdeki ilk maçını pazar günü evinde Konya İ.Y ile oynayacak. Teknik patron Hasan Alemdar, lige tam olarak hazır olduklarını, bu yıl 1.Lig hedefine ulaşacaklarını söyledi.