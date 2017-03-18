Harb.İşspor Play-Out’ta ilk maçına çıkıyor

İlk kez yer aldığı 2.Lig’de normal sezonu 1. grup ikincisi olarak bitirip 1.Lig’e terfi Play-Out maçlarına kalan Harb.İşspor bayan futbol takımı, ilk maçını yarın oynayacak.

Kırmızı-Yeşilli ekibimiz 2.grup ikincisi Hakkarigücü ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 14.00 olarak belirlendi. Play-Out’taki diğer maç saat 12.00’de normal sezonu birinci bitiren Fatih Vatan ile Amed Sportif arasında.

Maçlar Kayseri’de İncesu Yavuz Özkan Stadı’nda oynanacak. Play-Out’a takımlar normal sezon elde ettikleri puanların yarısıyla başlıyor. Fatih Vatan ve Amed Sportif 16’şar, Hakkarigücü 15, Harb.İşspor ise 14 puanla startı verecek. Çift devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk 2 takım adını 1.Lig’e yazdıracak.