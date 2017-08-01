Harb.İşspor sıkı hazırlanıyor

SON ŞAMPİYON

Genç kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası için geri sayım sürüyor. Şampiyonada 1. eleme maçları 1621 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Geçen yılın Türkiye Şampiyonu Harb.İşspor bu yıl da aynı hedefe ulaşmak için çalışmalarını oldukça sıkı tutuyor. 17 Ağustos, Yahyakaptan, Kavaklı gibi farklı sahalarda antrenmanlarını sürdüren Lacivert-Kırmızılılar kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürmeye çalışacak.

114 TAKIM KATILIYOR

Harb.İşspor eleme turu maçlarını ilimizde oynayacak. Bu yılki şampiyonada 114 takım katılıyor. 4 ve 5 takımda 24 grup oluşumu sağlanacak ve tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından birinciler doğrudan ikinci eleme turuna yükselecek. En iyi puan ve averaja dahil 7 grup ikincisi de bu hakkı elde edecek. 2.turda 32 takım 25-26 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre kozlarını paylaşacak, kazananlar son 16 turuna yükselecek.