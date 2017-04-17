Harb.İşspor son maça bıraktı

Harb.İşspor bayan futbol takımı 2.Lig Play-Off’ta ilk yenilgi acısını hafta sonu Amed Sportif karşısında tadınca, 1.Lig şansını soka soktu.

Kırmızı-Lacivertli ekibimiz alacağı bir beraberlikle bile üst lige çıkmayı garantileyecekti ancak olmadı. Hakem engeline takılan temsilcimiz 3-2 kaybedince işini son maça bıraktı. Harb.İşspor pazar günü 1.Lig’e çıkmayı garantileyen lider Fatih Vatan ile karşılaşacak. Maçın oynanma tarihi TFF sitesinde 23 Nisan olarak gözüküyor ancak Harb.İşspor erteleme talebinde bulunacak.

Teknik sorumlu Hasan Alemdar, “Bu hafta futbolcularımızın forma giydiği okul takımının Türkiye finalleri var. Ertesi hafta bu kez üniversiteler arası maçlar oynanacak. Bizim için en uygun tarih 7 Mayıs. TFF’ye dilekçeyle başvuracağız” dedi. TFF’nin yeni maç tarihini kısa süreçte açıklaması bekleniyor. Temsilcimiz 2 puan önde olduğu Amed Sportif ile oynadığı ilk maçı 2-0 kazandı, rövanşı 3-2 verdi. Dolayısıyla ikili averajı iyi olduğu için son maçta bir puan bile alsa 1.Lig’e çıkacak. Harb.İşspor, Fatih Vatan ile oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.