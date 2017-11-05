Harb.İşspor, Türkiye 3’ncüsü oldu

Temsilcimiz bu sabah Dudullu ile üçüncülük maçına çıktı. Baştan sona üstün oynayan Kırmızı-Lacivertli ekibimiz sahadan 4-1 galip ayrılıp Türkiye üçüncüsü oldu. Geçen yılın şampiyonu Harb.İşspor’un gençleri bu yıl da kürsüye çıkmış oldu. Teknik patron Hasan Alemdar kısıtlı kadroyla mücadele etmenin sıkıntılarını yaşadıklarını söyledi, elde ettikleri derecenin de önemli bir başarı olduğunu söyledi.