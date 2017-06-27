Harb.İşspor turnuva düzenliyor

Bayan futbolda Türkiye’nin söz sahibiz kulüpleri arasında yer alan Harb.İşspor, geçen yıl ilkini düzenlediği ve geleneksel hale getirmediği amaçladığı Yıldız Kız Futbol Kupası’nın ikincisini Pazar günü organize edecek.

Aynı zamanda önümüzdeki günlerde başlayacak Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’na hazırlık amacı taşıyan turnuvaya Harb.İşspor, Dudullu ve Gençyıldız takımları katılıyor.

Kavaklı Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak turnuvada takımlar birbirleriyle oynayacaklar. Saat 18.00 gibi turnuvanın sonuçlanması bekleniyor. Harb.İşspor Kulübü misafir takımlara birer teşekkür belgesi sunacak. Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nın ne zaman başlayacağına dair henüz TFF’den bir açıklama yapılmadı. Muhtemel tarihin 10 Temmuz olduğu belirtiliyor.