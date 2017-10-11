Harb. İşspor yarı finalde

Ebru Atıcı’nın yıldızlaştığı ve 3 gol attığı maçta temsilcimiz rakibine 4-0 üstünlük sağladı. Diğer gol Ayşenur’dan geldi. Böylece Kırmızı-Lacivertli ekibimiz adını yarı finale yazdırdı. Temsilcimiz yarı finalde 1207 Antalyaspor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi bugün Sivas Gazi’yi 5-0 yenerek adını son 4’e yazdırdı. Yarı final maçları 28, final maçı ise 29 Ekim tarihlerinde Antalya'da oynanacak. Geçen yılın şampiyonu Harb.İşspor, bu yılki kupaya da çok yaklaştı.