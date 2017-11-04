Harb.İşsporlu gençler başaramadı
Harb.İşspor genç kız futbol takımı, Antalya’da bugün oynadığı yarı final maçında Antalya 1907 ile baş edemedi.
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Zeytinköy 3 dolu sahada oynanan maça kısıtlı kadroyla çıkmak zorunda kalan Kırmızı-Lacivertli ekibimiz fazla bir varlık gösteremedi. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan temsilcimiz final oynama şansını kullanamadı. Harb.İşspor yarın saat 10.00’da üçüncülük maçına çıkacak.
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