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Harb.İşsporlu gençler başaramadı

Harb.İşsporlu gençler başaramadı

Harb.İşspor genç kız futbol takımı, Antalya’da bugün oynadığı yarı final maçında Antalya 1907  ile baş edemedi.

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Zeytinköy 3 dolu sahada oynanan maça kısıtlı kadroyla çıkmak zorunda kalan Kırmızı-Lacivertli ekibimiz fazla bir varlık gösteremedi. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan temsilcimiz final oynama şansını kullanamadı. Harb.İşspor yarın saat 10.00’da üçüncülük maçına çıkacak.

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