Harb.İşsporlu gençler çeyrek final maçını Kırşehir’de oynayacak

11 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ

Genç kadınlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının oynanacağı iller ve saatler açıklandı. Temsilcimiz Harb.İşspor çeyrek final maçını 11 Ekim Çarşamba günü Kırşehir’de Şanlıurfa Gençlik ile oynayacak. Çeyrek finalin diğer maçları Nevşehir, Sinop ve Ankara’da aynı gün oynanacak. TFF genç kadınlarda yarı final ve final maçlarını ise Antalya’ya verdi. Yarı final maçları 28, final maçı ise 29 Ekim’de oynanacak.

HASAN ALEMDAR ÇOK İNANÇLI

Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Harb.İşspor unvanını korumak, kupayı üst üste ikinci kez ilimize getirmek istiyor. Teknik patron Hasan Alemdar, sabırsızlıkla çeyrek finali beklediklerini söyledi, “Yoğun bir program dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hiçbir rakibi küçük görmüyor, yine hiç birini gözümüzde büyütmüyoruz. Biz öncelikle kendi gücümüze, neler yapabileceğimize bakıyoruz. Kendimize güveniyoruz, inşallah geçen yılki hedefi yakalayacağız” dedi.