Harb.İşsporlu gençler çeyrek final maçını Kırşehir’de oynayacak
Genç kadınlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının oynanacağı iller ve saatler açıklandı.
Temsilcimiz Harb.İşspor çeyrek final maçını 11 Ekim Çarşamba günü Kırşehir’de Şanlıurfa Gençlik ile oynayacak. Çeyrek finalin diğer maçları Nevşehir, Sinop ve Ankara’da aynı gün oynanacak. TFF genç kadınlarda yarı final ve final maçlarını ise Antalya’ya verdi. Yarı final maçları 28, final maçı ise 29 Ekim’de oynanacak. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Harb.İşspor unvanını korumak, kupayı üst üste ikinci kez ilimize getirmek istiyor.
FİNAL GRUBU PROGRAMI
11 Ekim Çarşamba
Nevşehir merkez 2 nolu saha
10.00 Sivas Gazi-1207 Antalya
Kırşehir Ahi Stadı
10.00 Şanlıurfa Gençlik-Harb.İşspor
Sinop 80.Yıl Stadı
10.00 Dudullu-Denizüstü
Ankara 19 mayıs 1 nolu sahada
10.00 Ereğili Belediye-Konya İ.Y
28 Ekim Cumartesi
Antalya Zeytinköy 3 nolu saha
10.00 Nevşehir-Kırşehir galibi
12.00 Sinop-Ankara galibi
29 Ekim Cumartesi
Antalya Zeytinköy 3 nolu saha
10.00 Üçüncülük maçı
12.00 Final maçı
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