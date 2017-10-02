Harb.İşsporlu gençler çeyrek final maçını Kırşehir’de oynayacak

Temsilcimiz Harb.İşspor çeyrek final maçını 11 Ekim Çarşamba günü Kırşehir’de Şanlıurfa Gençlik ile oynayacak. Çeyrek finalin diğer maçları Nevşehir, Sinop ve Ankara’da aynı gün oynanacak. TFF genç kadınlarda yarı final ve final maçlarını ise Antalya’ya verdi. Yarı final maçları 28, final maçı ise 29 Ekim’de oynanacak. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Harb.İşspor unvanını korumak, kupayı üst üste ikinci kez ilimize getirmek istiyor.

FİNAL GRUBU PROGRAMI

11 Ekim Çarşamba

Nevşehir merkez 2 nolu saha

10.00 Sivas Gazi-1207 Antalya

Kırşehir Ahi Stadı

10.00 Şanlıurfa Gençlik-Harb.İşspor

Sinop 80.Yıl Stadı

10.00 Dudullu-Denizüstü

Ankara 19 mayıs 1 nolu sahada

10.00 Ereğili Belediye-Konya İ.Y

28 Ekim Cumartesi

Antalya Zeytinköy 3 nolu saha

10.00 Nevşehir-Kırşehir galibi

12.00 Sinop-Ankara galibi

29 Ekim Cumartesi

Antalya Zeytinköy 3 nolu saha

10.00 Üçüncülük maçı

12.00 Final maçı