Harb.İşsporlu gençler final vizesi için sahada

Temsilcimiz Harb.İşspor, Antalyaspor 1907 karşısında final vizesi arayacak. Antalya’da Zeytinköy 3 nolu sahada oynanacak maçın başlama saati 10.00 olarak belirlendi.

Yarın finalin diğer maçında Dudullu ile Karadeniz Ereğli saat 12.00’de kozlarını paylaşacak. Yarınki maçların galipleri pazar saat 12.00’de finale, mağlupları ise saat 10.00’da üçüncülük maçına çıkacak. Geçen yılın şampiyonu olan Harb.İşspor’da tek düşünce üst üste ikinci kez kupayı kazanmak.