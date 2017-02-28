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Harb.İşspor’un gözünü 1.Lig’e dikti

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Harb.İşspor’un gözünü 1.Lig’e dikti
3.Lig’deki ilk sezonunda şampiyon olan Harb.İşspor bayan futbol takımı,  2.Lig’de de normal sezonun sonunda ilk 2’de yer alıp adını Play-Off’a yazdırdı.

Temsilcimiz hafta sonu oynadığı maçta Akdeniz Nurçelik’i 7-3 yenerken adeta şov yaptı. 12 maçta 9 galibiyet elde eden, 28 puana ulaşan ekibimiz lider Fatih Vatan’ın 4 puan gerisinde ikinci oldu. TFF daha önce açıkladığı Play-Off sistemini değiştirdi. Daha önce iki grupta ilk ikiye giren takımların çapraş eşleşme usulü karşılaşacakları kazananların 1.Lig’e çıkacakları belirtilmişti. Bu statüden vazgeçildi. 

Yeni statüye göre iki grupta ilk ikiye giren 4 takım tarafsız sahada çift devreli lig esasına göre karşı karşıya gelecek. Takımlar Play-Off turuna normal sezonda elde ettikleri puanların yarısıyla başlayacak. Yarım puanlar, üste tamamlanacak. Bu durumda normal sezon 32 puan toplayan Adem Sportif ile Fatih Vatan 16’şar, normal sezonu 29 puanla bitiren Hakkarigücü 15, normal sezonda 28 puanı olan Harb.İşspor ise 14 puanla Play-Off turuna başlayacak. 6’şar maç sonunda oluşacak puan durumunda ilk 2’de olanlar adlarını 1.Lig’e yazdıracak. Maçların hangi tarihte ve nerede olacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak. 
 

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