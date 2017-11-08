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Harb.İşspor’un ilk lig maçı 19 Kasım’da

Harb.İşspor’un ilk lig maçı 19 Kasım’da

İlimizi Harb.İşspor’un temsil edeceği Kadınlar Futbol 2.Lig fikstürü geçtiğimiz günlerde çekilmişti.

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Ligin maç tarihleri de belli oldu. Zorlu mücadele 19 Kasım Pazar günkü maçlarla başlayacak. Temsilcimiz açılışı evinde Konya İ.Y maçıyla yapacak. 8 takımlı ligde ilk yarı 7 Ocak’ta sona erecek, devre arası tatili olmadan mücadele sürecek. Normal sezon 13 Mart’taki maçlarla sona erecek. İki grupta ilk 2’ye girenler Play-Off’ta kozlarını paylaşacak ve iki takım 1.Lig’e çıkacak. Harb.İşspor geçen sezon Play-Off’larda üst ligi kaçırmıştı.

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