Harbİşsporlu kızlar çeyrek final maçına çıkıyor

KIRŞEHİR’DE OYNAYACAK

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda yarın çeyrek final heyecanı yaşanacak. Maçlar dört il merkezinde, aynı saatte başlayacak. Temsilcimiz Harb.İşspor, Kırşehir’de Şanlıurfa Gençlik karşısına çıkacak. Nevşehir’de Sivas Gazi-1207 Antalya, Sinop’ta Dudullu-Denizüstü, Ankara’da ise Ereğli Belediye-Konya İ.Y maçları oynanacak. Tüm maçların başlama saatleri 10.00 olarak açıklandı. Tek meç eleme sisteminin geçerli olduğu çeyrek finallerde kazananlar adlarını yarı finale yazdıracak.

ZORER İLE ALEMDAR İNANÇLI

Temsilcimiz bugün rakibini elerse, yarı finalde Sivas Gazi-1207 Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final maçları 28, final ise 29 Ekim tarihlerinde Antalya ilinde gerçekleşecek. Harb.İşspor başkanı Adnan Zorer ile teknik sorumlu Hasan Alemdar, geçen yılki gibi kupayı kente getirmek istediklerini söylediler, “Şampiyonluk için önümüzde sadece 3 maç kaldı. Hedefe kilitlendik” dediler.