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Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’nda uçacak

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Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’nda uçacak
Çocukların her macerasını heyecanla seyrettiği Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’na geliyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, televizyon kanallarında yayınlanan ve çocukların heyecanla izlediği Harika Kanatlar’ı Kocaeli Fuarı’nda çocuklarla buluşturuyor. TV’lerde çizgi film olarak yayınlanan Harika Kanatlar, fuarda müzikal şeklinde çocuklara sunulacak. Harika Kanatlar’ın hikayesi, dünyanın farklı ülkelerine kargo paketleri götüren Jett’in, gittiği yerlerdeki zorlukları takım arkadaşlarıyla aşmasını anlatıyor.

SAAT 21.00’DE BAŞLAYACAK

Harika Kanatlar müzikali Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde saat 21.00’da başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Çocuk Festivali’nde gösteri yapan Harika Kanatlar çocuklar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Jett, Donnie, Jerome, Dizzy ve diğer karakterler çocuklara hayal dünyasının kapılarını açacaklar.

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