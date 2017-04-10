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Harran’dan Harput’a ezgiler konseri

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Harran’dan Harput’a ezgiler konseri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği korosu tarafından SDKM’de düzenlenen konserde halk müziğimizin eşsiz eserleri seslendirildi. 

Harran’dan Harput’a ezgiler konserinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu yöresinden türküler konsere katılanları kah hüzünlendirdi, kah neşelendirdi. Hareketli türkülere tempo tutarak eşlik eden katılımcılar, hüzünlü türkülerde duygu dolu anlar yaşadı. Konserde Harran ve Harput yöresine ait tarihi yerler ve kültürel öğelerin bulunduğu görüntüler sergilendi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosunun şef Nuray Polat şefliğindeki konseri, SDKM’yi dolduran sanatseverlere türkü dolu bir akşam yaşattı. Halk müziğinin en sevilen türkü ve şarkılarının icra edildiği konser, katılımcılara türkü ziyafeti sundu. Konser boyunca sıra gecesi konseptiyle çiğ köfte yoğruldu. Konser sonunda izleyicilere hazırlanan çiğ köfteler ikram edildi.

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