Hasan Ayaz, Hürriyet Gazetesi'ne tazminat davası açtı

Hürriyet Gazetesi'nin "Kilis iddianamesinden: Gülen takke vermiş" haberinde, kendi fotoğrafını gören İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ayaz Hürriyet'e dava açacağını açıklamıştı.

İzmit Belediyesi Meclis üyesi Hasan Ayaz, Hürriyet Gazetesi'ndeki haberle ilgisi olmamasına rağmen kendi fotoğrafının yanlış kullanılması sonucu gazete hakkında suç duyurusunda bulunup 25 bin TL’lik tazminat davası açtı. Avukatı ile birlikte Kocaeli Adliyesi’ne gelen İzmit Belediye Meclis Üyesi Hasan Ayaz yaptığı açıklamada "Ulusal basının sözüm ona amiral gemisi sayılan Hürriyet Gazetesi'nin 17 Ocak 2017 tarihli nüshasında, 'Kilis iddianamesinden: Gülen, takke vermiş" başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Bahse konu haberde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Kilis'teki yapılanmasına ilişkin soruşturmanın tamamlandığı ve 35 kişi hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açıldığı ifade edilmiştir. Aynı haberde Kilisli İşadamları Derneği (KİADER) Genel Sekreteri Hasan Ayaz'ın, ABD'ye yaptığı bir ziyaret sırasında dönemin Kilis Valisi olan ve halen Karaman Valisi olarak görevde bulunan Süleyman Tapsız’a, Gülen’in takke hediye ettiği öne sürdüğü belirtilerek, KİADER Genel Sekreteri Hasan Ayaz adlı şahıs olarak benim fotoğrafım haberde kullanılmıştır” dedi.



"Şiddetle kınıyorum"

Açıklamalarına devam eden Ayaz, "15 Temmuz'da devletimizi ele geçirmeye çalışan, ülkemizi işgal etmeye tevessül eden, milletimizin hürriyet ve istiklalini elinden almaya çalışan, savaş uçakları ile sivil ve masum insanlarımıza bomba yağdıran, yüzlerce insanımızı şehit eden, binlerce insanımızı yaralayarak gazi bırakan, devletimizin en önemli kurumlarını bombalayan hain bir terörist örgüt olan FETÖ Terör Örgütü mensupları ile ilgili bir soruşturma haberinde; yetmiş yıllık bir geçmişe sahip, yurt çapında yayın yapan, yüz binlerle ifade edilecek sayıda tirajı bulunan Hürriyet gibi bir gazetenin, FETÖ mensubuymuşum gibi fotoğrafımı kullanmasını sadece bir özensizlik ve dikkatsizlik değil ağır bir kusur ve ciddi bir hak ihlali olarak görüyorum. Bu ağır kusuru işleyen Hürriyet Gazetesi’ni ve haberde sorumluluğu bulunanları şiddetle kınıyorum” diye konuştu.



"Manevi tazminat davası açtım"

Adli mercilere gerekli şikayetlerde bulunacağını ifade eden Ayaz, "Bu haber dolayısıyla kişisel onurum, toplumsal, ticari ve siyasi itibarım hedef alınmıştır. Bu haber sebebiyle hem ben, hem ailem, hem de çevrem ve dostlarım ciddi anlamda olumsuz etkilenmişlerdir. Çok değişik çevrelerden ve yurdun çeşitli yerlerinden arandım. Fotoğrafımın FETÖ gibi hain bir terör örgütü ile bir arada kullanılması ruhsal olarak bende çok ciddi huzursuzluk ve rahatsızlık oluşturmuştur. Manen çok etkilendim. Kişilik haklarıma yapılan bu saldırıya karşı bu gün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcıllğı’na suç duyurusunda bulundum ve ayrıca Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 25 bin TL’lik manevi tazminat davası açtım” diyerek sözlerini noktaladı.

Kerim YAVUZ