Hasan Ayaz meclis üyeliğinden istifa etti
Bugün mazbatasını alan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz İzmit Belediyesi meclis üyeliğinden istifa etti.
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İzmit Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı bugün yapıldı. Bugün mazbatasını alan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz meclis toplantısına katılıp belediye meclis üyeliği görevinden istifa etti. Ayaz'dan boşalan İzmit Belediye meclis üyeliği görevine AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Vekili Canan Soylu getirildi.
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Etiketler : Hasan Ayaz, istifa, AK Parti, AK Parti İzmit İlçe Başkanı
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