Hasan Ayaz meclis üyeliğinden istifa etti! Bu sözlerle veda etti

İzmit Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı bugün yapıldı. Bugün mazbatasını alan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz meclis toplantısına katılıp belediye meclis üyeliği görevinden istifa etti. Ayaz'dan boşalan İzmit Belediye meclis üyeliği görevine AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Vekili Canan Soylu getirildi.

HASAN AYAZ VEDA ETTİ

Meclis toplantısında veda konuşması yapan Hasan Ayaz, “Siyasette merdivenler inişli çıkışlıdır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Mecliste arkadaşlarla son toplantım. Benim için güzel bir deneyim oldu. Belediyecilik anlamında ufuk açıcı bilgiler aldım. İnsana değer verip yaşatmak, güzellikleri paylaşmak önemli. Siyaset yaparken tabutun altına bir kişi daha fazla girsin diye çalışıyoruz. Allah çıkmış olduğumuz bu yolda yardım etsin. İzmit’i seviyoruz. İnşallah bundan sonra da İzmit için güzel işler yapacağız. Meclis üyeliğinden istifa ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Teşkilat siyasetiyle devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Doğan’da Hasan Ayaz’a katkıları için teşekkür ederek” yeni hizmet yolunuzda Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Ayaz, mazbatasını aldı