Hasan Cebeci’den ASKF’ye  kutlama, Büyükşehir’e teşekkür

Cebeci, tüm Başkanlar Kurulu toplantılarına gittiğini belirterek, “Bu yılki çok farklı, daha görkemliydi. Organizasyonda en küçük bir eksiklik, hata görmedik. Başkanımız Murat Aydın ve ekibi durmaksızın koşturdu. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı ikinci günkü çalıştayın çok faydalı geçtiğine inanıyorum. İlçe belediye başkanlarının buraya gelmesi çok iyi oldu. Kulüpler fırsat bulup sorun ve beklentilerini aktardı. 4 gün süreyle amatör spor ailesi tam bir birlik beraberlik içerisinde kaynaştı. Bence organizasyon dört dörtlük olarak amacına ulaştı” dedi. Cebeci, Başkanlar Kurulu organizasyonuna imza atan ASKF Başkanı Murat Aydın ve ekibini kutlayıp, büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile katkı sağlayan diğer kişi ve kurumlara teşekkür etti.

