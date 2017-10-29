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Hasan Tahsin Aydoğan vefat etti

Hasan Tahsin Aydoğan vefat etti

Kartepe Maşukiye Mahallesi Leyla Atakan Caddesi No.104 adresinde ikamet eden SSK emeklisi Hasan Tahsin Aydoğan(78) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk babası Hasan Tahsin Aydoğan’ın cenazesi Değirmenbaşı Camii'nden alınarak Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

 

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