Hasan Tahsin Aydoğan vefat etti
Kartepe Maşukiye Mahallesi Leyla Atakan Caddesi No.104 adresinde ikamet eden SSK emeklisi Hasan Tahsin Aydoğan(78) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
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2 çocuk babası Hasan Tahsin Aydoğan’ın cenazesi Değirmenbaşı Camii'nden alınarak Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.
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