Hasan Tahsin İlkokulu Spor Salonu’nda sona gelindi 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin farklı bölgelerinde inşa ettiği spor salonları bir bir tamamlanıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çayırova Hasan Tahsin İlkokulu için spor salonu tam donanımlı özeliğiyle eğitime katılmaya hazırlanıyor. Tamamlanma aşamasına gelen spor salonunun iç çalışmalarının çoğu bitti. Salonun saha ve tribün kısmı oluşturuldu. Aydınlatma sistemleri de tamamlanan yapının dış kısmında son cephe kaplamaları gerçekleştiriliyor.

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu, toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 13 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alıyor. Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare 3 adet salon bulunuyor. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alıyor.

Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanıldı.