Hasat zamanı

Kocaeli çiftçisi, haziran sonunda başlayan ve şimdilerde sona eren hububat yem bitkileri sezonunda, ürünü topluyor.

Tarlada hasatta ortaya çıkan görüntüler sevindirici. Ürün bol, zayiat az. Çiftçinin umudu ise, ürünün bu yıl piyasada para etmesi, değerinde satılması.

DEVLET KATKISI

Körfez ve Derince bölgelerinde arazi birleştirmeleriyle, daha büyük alanlara yapılan ekimler verimi de arttırdı. İl Tarım Müdürü İlhan Özel, hasadı yerinde inceledi. Özel, tüm tarlalara yol açıldığını, böylece biçerdöverle yapılan hasadın dane kaybının da önüne geçtiğini söyledi.

Kocaeli çiftçisi, ilimizde Haziran sonunda başlayan ve Ağustos başında sona eren hububat yem bitkileri hasat sezonunu, hava koşullarının uygunluğundan dolayı verimli geçirdi.

Bu günlerde hasatlarını toplayan çiftçilerin dileği, mahsullerin satışlarının değerinde yapılması, çektikleri eziyete karşılık emeğin karşılığının alınabilmesi.



Büyük ve küçükbaş hayvan beslemeye yönelik gerçekleşen hububat yem bitkilerinin bu yıl zamanında ve beklenenin üzerinde bir oranda toplanması hayvan besleyen köylülerin maliyetlerinde de ciddi bir düşüş sağlayacak.

Geçen yıl yüksek fiyatlarda bir hasat dönemi geçiren çiftçinin, bu yıl hububat yem bitkilerinde yüzü güldü. Tarım İl Müdürü İlhan Özel, arazi birleştirmelerinin Körfez ve Derince ilçelerindeki verimi de etkilediğini, yükselttiğini açıkladı.

ÇOK VERİMLİ BİR HASAT DÖNEMİ

İlimizde 2017 yılında toplam hububat ekim alanı 40 bin hektar olup, bunun 25 bin hektarı buğday, 10 bin hektarı arpa ve 5 bin hektarı da yulaf ekimi olarak gerçekleşti.

Bu yıl yağmurların zamanında ve yeterli yağması sonucunda bütün bu ürünlerin ortalama verimlerinde artışlar yaşandı. Geçen yıl buğday verimi il ortalaması 240-280 kg. iken, bu yıl bu rakam 260-300 kg’ye ulaştı. İlhan Özel’in verdiği bilgiye göre, geçen yıl il genelinde arpa verimi 250-290 kg. iken bu yıl bu rakam 270-310 kg’ye yükseldi. Yulaf verimi il ortalaması geçen yıl 170-200 kg. iken bu yıl bu rakam 230-250 kg’ye kadar çıktı. İlimizde bu yıl yaklaşık 68 bin ton buğday, 28 bin ton arpa ve 15 bin ton yulaf hasadı gerçekleşti.

YULAF ÜRETİMİNİN %10’U KOCAELİ’DE

Tarım İl Müdürü İlhan Özel, bölgemizin tarımsal anlamda aslında en az sanayi kadar önemli olduğunu şu bilgilerle aktardı:

“Türkiye’nin yulaf üretiminde Kocaeli ilk üç sırada olup, yulaf üretiminin yaklaşık %10’u ilimizde gerçekleşmiştir. Yine ortalamanın artmasında biçerdöver ile biçim yapılırken, dane kaybının önüne geçilmesi için yerinde ve etkili yapılan denetimlerinde etkisi oldu.

Dane kaybının önüne geçmek için hasat sezonu boyunca 28 personelimizden oluşan 9 ekip, 9 araçla sürekli olarak denetimler yapıp biçimden kaynaklanan dane kaybını minimizeye düşürmüştü”

Derince Tahtalı Köyü’nde arazi birleştirmeleri sayesinde yol yapılan arazilere biçerdöverler de girerek yulaf üretiminde dane kaybını en aza indiriyor. Artık Kocaeli’de yolu olmayan tarla kalmazken, Tahtalı Mahallesi’nde sohbet ettiğimiz çiftçi devlet desteğinin tarım ve hayvancılıkta verimi ikiye katladığını açıkladı. Çiftçiliğin ve hayvancılığın teşviki için yeni projeler ve destekler beklediklerini dile getirdiler.

Derince Çavuşlu İshakçılar sakinlerinden Mustafa Özkan’a çiftçinin durumunu sorduğumuzda ürünün bol, ama malın para etmediğinden yakındı. Özkan, “Ülkemizde çiftçi öldü, esnaf ise sürünüyor. Bu yaz mahsulde yüzümüz güldü, ancak bu kez de mahsul para etmiyor. 150 dekarlık alana yem bitkisi diktim, alıcı yok” dedi.

Mustafa Özkan, açıklamasına esprili bir örnek de vererek şöyle devam etti:

“Çiftçi ölmüş. Merak etmişler niye öldü diye otopsiye karar vermişler. Çiftçinin karnını açmışlar ki, 40 tane gelecek sene çıkmış. Yani biz çiftçiler her sene gelecek yıl daha iyi olacak umutlarıyla çalışırız. Bir sene kuraklık, bir yıl yağmur olur. Sonraki sene ise mahsul para etmez. Şalter de yok ki indirelim”

Şennur YILDIZ





