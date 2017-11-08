Haşim Yanar: “Kararın düzeltilmesi için başvuru yaptık”

İl kongresinin iptali hakkında açıklamak yapan BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, "Sehven alınmış olan bu kararın yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesini teminen gerekli başvurular yapılmış olup sonuç en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.

15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş olan Büyük Birlik Partisi İl Kongresi’nin Ercan Keleş’in şikayeti neticesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptali ile ilgili bir açıklamada Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar’dan geldi.

EN AZ ÜÇTE BİRİ

Yanar şunları söyledi: “Hem parti tüzüğümüzün 28. Maddesi, hemde Siyasi Partiler Kanunun ilgili maddesi uyarınca, adı geçen İlin teşkilatlanmış sayılabilmesi için, ilçelerin en az üçte birinde kurulmuş olması gerektiği ve Kocaeli İlçe Teşkilatları açısından bu sayıya ulaşılamadığının görüldüğü gerekçesi ile İl Seçim Kurulunun bilgisi ve muvafakatı ile yapılmış olduğu halde İl Kongresinin İptaline karar verilmiştir.

10 İLÇEDE KURULU OLMALI

Burada bahsi geçen gerekçe, bir il teşkilatının kongreye gidebilmesi açısından engel teşkil etmemekle birlikte, esasen hem parti kayıtlarımız açısından, hem il dernekler müdürlüğü kayıtları açısından konu değerlendirildiğinde toplam 12 ilçesi bulunan Kocaeli ilinde Büyük Birlik Partis'nin 10 ilçede kurulu olduğu görülecektir.

YETERLİ ŞARTI OLUŞTURMAKTA

Bu bakımdan; bir ilde kongre yapılabilmesi açısından ilçelerin en az üçte birinde teşkilat kurulmuş olması zorunluluğu yoktur.Bu zorunluluk sadece bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için aranan teşkilatlanma barajını ifade etmektedir. Bir İlde sayısı ne kadar çok olsa da sadece bir ilçede kongre yapmış olmak dahi il kongresi için yeter şartı oluşturmaktadır.

GEREKLİ BAŞVURULAR YAPILDI

İl Kongresi yapılabilmesi için teşkilat barajı şartı olmasa dahi Kocaeli il kongresinin , 10 ayrı ilçesinde teşkilatlanmanın sağladığından mevcut gerekçe üzerinden iptal edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla;Sehven alınmış olan bu kararın yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesini teminen gerekli başvurular yapılmış olup sonuç en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

UTANILACAK İFADELER

Bu kongre iptali üzerinden teşkilatlarımızı yıpratmaya kalkışmak kabul edilebilir bir durum değildir. Kaldı ki kongre iptalleri diğer siyasi partilere de bakıldığında sıkça karşılaşılan bir durumdur ve gerektiğinde yenilenmesi mümkündür. Özellikle "Sosyal Medya da" bu husus üzerinden muhataplarına ölçüsüz ifadeler kullanan arkadaşlara, karar düzeltildikten sonra utanacakları ifadeler den kaçınmaları gerektiğini tavsiye ediyor, tüm dava arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz.”

Çiğdem Armağan