Hasret bitsin
5 maç, başka deyişle 37 gündür kazanamayan Kocaelispor, sezonun iç sahadaki ilk gündüz maçında Elaziz Belediye’yi ağırlıyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz saat 13.30’daki maçta 3 puan hasretine son vermek istiyor.
ELAZİZ BELEDİYE’Yİ KONUK EDİYOR
27 Eylül’den bu yana, 5 maçtır üç puanı bir arada göremeyen, grupta aşağılara doğru inen Kocaelispor, 11’inci hafta mücadelesinde yarın Elaziz Belediyespor’u konuk edecek. Artık puan kaybına tahammülü kalmayan Yeşil-Siyahlı ekibin ligin yenisi olan ve son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermesi bekleniyor.
SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK
Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus deplasmanında sakatlanan deneyimli kaleci Can Emre dışında eksik yok. Savunmanın ortasındaki Murat Başak ile önündeki Mert Yavuz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı İzmir belgesinden C klasman hakemi Devrim Tosunloğlu yönetecek.
Muhtemel kadrolar
Kocaelispor:
35. YUSUF
2. FATİH
50 ALİ KETEN
4 MURAT
3 KADİR
6 MERT
8 SEFA
17 B.ÖZBAKIR
41 HAMZA
10 B.SÜLEYMAN
9 İSHAK
Elaziz Belediye:
1. OGÜN
7. ADNAN
5. ABDULLAH
10. OKAN
17. NİHAT
22. DOĞANCAN
23. FURKAN
52. EMRE
4 FAHRİ
66. VOLKAN ÇEKİÇ
99. VOLKAN SERİM
Stat: İsmetpaşa
Saat 13.30
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