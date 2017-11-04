Hasret bitsin

Kocaelispor’un bugün taraftarının da desteği ile 5 maçlık galibiyet hasretine son vermesi bekleniyor.

ELAZİZ BELEDİYE’Yİ KONUK EDİYOR

27 Eylül’den bu yana, 5 maçtır üç puanı bir arada göremeyen, grupta aşağılara doğru inen Kocaelispor, 11’inci hafta mücadelesinde bugün Elaziz Belediyespor’u konuk edecek. Artık puan kaybına tahammülü kalmayan Yeşil-Siyahlı ekibin ligin yenisi olan ve son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermesi bekleniyor.

SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus deplasmanında sakatlanan deneyimli kaleci Can Emre dışında eksik yok. Savunmanın ortasındaki Murat Başak ile önündeki Mert Yavuz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı İzmir belgesinden C klasman hakemi Devrim Tosunloğlu yönetecek.

SİTEMİZDEN VE KOCAELİ TV'DEN NAKLEN

Haldız Grup’un sponsorluğunda Kocaelispor’un bu sezonki tüm iç saha maçlarının naklen yayın hakkına alan Kocaeli TV, bugünkü maçı canlı olarak ekrana getirecek. Karşılaşma ayrıca sitemiz ozgurkocaeli.com.tr'den de canlı yayınla aktarılacak. Uydu, D Smart ve Kablolu TV’den yayın yapan, Kocaeli TV dünyanın her köşesinden izlenebiliyor. Maçı her zamanki gibi Kenan Meriç anlatacak, yorumculuğu ise Necip Öztaş yapacak.

Muhtemel kadrolar

Kocaelispor:

35. YUSUF

2. FATİH

50 ALİ KETEN

4 MURAT

3 KADİR

6 MERT

8 SEFA

17 B.ÖZBAKIR

41 HAMZA

10 B.SÜLEYMAN

9 İSHAK



Elaziz Belediye:

1. OGÜN

7. ADNAN

5. ABDULLAH

10. OKAN

17. NİHAT

22. DOĞANCAN

23. FURKAN

52. EMRE

4 FAHRİ

66. VOLKAN ÇEKİÇ

99. VOLKAN SERİM

Stat: İsmetpaşa

Saat 13.30



