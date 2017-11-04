Hasret bitsin! İşte ilk 11'ler
Son haftalarda galibiyete hasret kalan, puan cetvelinde son sıralara yaklaşan Kocaelispor, bugün saat 13.30’da İsmetpaşa Stadı’nda grubun son sırasındaki Elaziz’i ağırlıyor. Maça dakikalar kala ilk 11'ler belli oldu.
Kocaelispor’un bugün taraftarının da desteği ile 5 maçlık galibiyet hasretine son vermesi bekleniyor.
ELAZİZ BELEDİYE’Yİ KONUK EDİYOR
27 Eylül’den bu yana, 5 maçtır üç puanı bir arada göremeyen, grupta aşağılara doğru inen Kocaelispor, 11’inci hafta mücadelesinde bugün Elaziz Belediyespor’u konuk edecek. Artık puan kaybına tahammülü kalmayan Yeşil-Siyahlı ekibin ligin yenisi olan ve son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermesi bekleniyor.
MUHTEMELDE BİR DEĞİŞİKLİK
Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus deplasmanında sakatlanan deneyimli kaleci Can Emre dışında eksik yok. Savunmanın ortasındaki Murat Başak ile önündeki Mert Yavuz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik patron Burak Özbakır yerine 7 numaralı formayı giyen Gökdeniz'i ilk 11'e aldı. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı İzmir belgesinden C klasman hakemi Devrim Tosunloğlu yönetecek.
SİTEMİZDEN VE KOCAELİ TV'DEN NAKLEN
Haldız Grup’un sponsorluğunda Kocaelispor’un bu sezonki tüm iç saha maçlarının naklen yayın hakkına alan Kocaeli TV, bugünkü maçı canlı olarak ekrana getirecek. Karşılaşma ayrıca sitemiz ozgurkocaeli.com.tr'den de canlı yayınla aktarılacak. Uydu, D Smart ve Kablolu TV’den yayın yapan, Kocaeli TV dünyanın her köşesinden izlenebiliyor. Maçı her zamanki gibi Kenan Meriç anlatacak, yorumculuğu ise Necip Öztaş yapacak.
İLK 11'LER
Kocaelispor:
35. YUSUF
2. FATİH
50 ALİ KETEN
4 MURAT
3 KADİR
6 MERT
8 SEFA
7 GÖKDENİZ
41 HAMZA
10 B.SÜLEYMAN
9 İSHAK
Elaziz Belediye:
1 OGÜN KARAKAYA
4 FAHRİ GENÇ
5 ABDULLAH TEMİRCAN
9 MUHAMMET ALİ AYDIN
17 NİHAT APAYDIN
22 DOĞANCAN AKKAYA
23 FURKAN CAMCI
27 İSMAİL TÜRKASLAN
77 ÇAĞLAYAN ALPSATAN
66 VOLKAN ÇEKİÇ
99 VOLKAN SERİM
Stat: İsmetpaşa
Saat 13.30
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