Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gebze İlçesi'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Tünel Üstü Köprüsü'nde meydana geldi. 19 yaşındaki Ali Karaman yönetimindeki 34 TC 5334 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Necdet Güney'ün kullandığı 34 JV 8123 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Karaman, ambulans sürücüsü Necdet Güney ile ambulans içerisinde bulunan hemşire 21 yaşındaki Özgenur Yılmaz yaralandı. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.

Araçlardan dökülen yakıt nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.