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Hastane mi olsun? Market mi kalsın?

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Hastane mi olsun? Market mi kalsın?
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık geçen hafta ilimizde düzenlediği basın toplantısında, Gölcük ile Değirmendere arasında, Yüzbaşılar Sapağı Mevkii’nde bulunan Migros Market’in yerinde 200 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi yapılacağını açıklamıştı.

Bakan Işık’ın bu açıklaması, bölgede yeni bir tartışma başlattı. 

ARSA DONANMANIN

 D-130 karayolu kenarında, Yüzbaşılar sapağı Mevkii’nde bulunan Migros Market’in yeri, Donanma Komutanlığı’na ait. Migros bu araziyi 10 yıllığına kiralamıştı ve kira sözleşmesinin süresi sona eriyor. Bu alanda daha önce Ordu Pazarı faaliyet gösteriyordu. Gölcük ve Değirmendere sakinleri, zaten trafik karmaşası bulunan bu bölgenin Devlet Hastanesi’ne uygun olmadığını düşünüyor. Bölge halkı, buradan Migros çıkacaksa, eskisi gibi Ordu Pazarı kurulmasını istiyor. 
 

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