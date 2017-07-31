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Hastane yanında çıkan yangın korkuttu! Tüm hastalar tahliye edildi

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Hastane yanında çıkan yangın korkuttu! Tüm hastalar tahliye edildi
Gebze'de özel bir hastanenin yanındaki bina çatısında başlayan yangın nedeniyle hastanedeki hastalar tahliye edilerek başka hastanelere nakliye edildi.

Gebze Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle bitişiğindeki özel hastane tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre 15.45 sıralarında Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısından dumanlar yükselmeye başladı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında çıkan alevlerin binanın çatısını sardığını gören vatandaşlar, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

Hastanede tedavi görenler tahliye edildi
İhbar üzerine olay yerine Kocaeli’nin birçok ilçesinden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hastane ve yangının çıktığı cadde üzerinde polis ekipleri yolları kapatarak acil müdahale ekiplerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina çatısındaki alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ve diğer itfaiye ekiplerince hastanede tedavi gören hastalar tahliye edildi.
Yoğun bakım hastaları başka hastanelere sevk edildi

Sür'atli bir şekilde hastaneden tahliye edilen hastalardan yoğum bakım tedavisi görenler çevre hastanelere sevk edildi. 1 saat süren müdahalenin ardından çatı yangını tamamen söndüren itfaiye ekipleri çatıda bir süre soğutma çalışması yaptı. İlk belirlemelere göre can kaybının yada yaralanın olmadığı yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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