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Hastane yöneticilerinde değişiklik ve yeni atama

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Hastane yöneticilerinde değişiklik ve yeni atama
Kocaeli Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı bazı hastanelerde görev yapan mevcut yöneticilerde bazı değişikliklere gidildi.

2 yıllık sözleşmesi biten yöneticilerden bir bölümü devam ederken, bir bölümünde yer değişikliği ve yeni atamalar gerçekleştirildi.

KİM, HANGİ KURUMA GİTTİ
Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin İdari ve Mali İşler Müdürü Zeki Şeyda’nın yerine Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Ahmet Demir getirildi. Zeki Şeyda ise eski görevine geri iade edildi. 

Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden boşalan müdürlük görevine ise Karamürsel Devlet Hastanesi’nde geçmiş yıllarda müdürlük yapmış, aynı kurumda memur olan Gürsel Arslan getirildi. 2 yıllık sözleşmesi biten hastane yöneticileri arasında bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Kamil Tüylüoğlu, aynı hastanenin Otelcilik Müdürü oldu. 

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinde uzman olarak görev yapan Gürol Demir de Kandıra Devlet Hastanesi Mali ve İdari İşler Müdürlüğü görevine atandı.

Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne Kocaeli Kamu Hastaneler Genel Sekreterliği’nde uzman olarak görev yapan Mehmet Erbağcı getirildi. Gölcük Devlet Hastanesi’nde Müdür Yardımcısı Ahmet Çavuş ise, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevine atandı. Kamu Hastaneler Birliği’ndeki sağlık kurumlarında yeni atama ve değişikliklerin devam edeceği öğrenildi.

Şennur YILDIZ
 

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