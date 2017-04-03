Hastanede diyabet farkındalık standı kuruldu

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Diyabet Farkındalık Standı kuruldu.

Boy-kilo oran endeksi, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılarak değerlerinde anormallik saptanan kişiler polikliniklere yönlendirildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabet hastalığına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve bilgilendirme amacıyla Diyabet Farkındalık Standı kuruldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik girişine kurulan standa yoğun ilgi gösteren vatandaşların boy-kilo oran endeksi, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Değerlerinde anormallik saptanan kişilerin dahiliye ile diyet polikliniklerine yönlendirmeleri yapılarak gerekli önerilerde bulunuldu. 47 kişinin dahiliye ve diyet polikliniğine, 21 kişinin ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Okulu'na kaydı yapılarak 88 kişinin taraması yapılmış oldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları nedeniyle çalışanlara teşekkür etti.