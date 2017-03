Hastane’ye Stad’a yol lazım

İzmit’in doğusunda devam eden çok büyük iki yatırım var.

Biri Cephanelik’teki Şehir Hastanesi. 1180 yatak kapasiteli olacak. Çok büyük bir hastane. Herhangi bir nedenle kendisi ve yakınları için şifa arayan herkesin, her türlü sağlık sorunu için gideceği bir yer olacak. Sadece İzmit’ten, Kocaeli’nin ilçelerinden değil, yakın çevreden, hatta Türkiye’nin her yerinden her gün binlerce insan gidip gelecek.

İkincisi, Alikahya’da çöp fabrikası doğusunda yapılan yeni Şehir Stadı. Aslında bitmiş olması gerekiyordu. Elbet bitecek. Gelecek sezon bu statta maçlar oynanacak. 33 bin kişi kapasiteli. Bu stada da insanlar sadece İzmit’tten, Kocaeli’den gelmeyecekler. Biz o yeni statta ileride Süper Lig maçları oynayacağız. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş gelecek. Trabzon, Bursa, Eskişehir gelecek. Bir gün içinde, birkaç saat içinde 33 bin kişi gelecek, yarım saat içinde 33 bin kişi boşalacak.

Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ, inşaatı süren, 16 Mart’ta ÇED bilgilendirme toplantısı yapılacak olan Şehir Hastanesi için, “2018 yılı sonuna yetişecek.” dedi. Ben, 2020’den önce Şehir Hastanesi’nde hareket beklemiyorum. Ama zaman su gibi akıyor. Bir an önce Şehir Hastanesi’ne İzmit’ten nasıl gidilir, D-100’den nasıl girilir, TEM’den, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan nasıl girilir, toplu taşım araçları hangi güzergâhtan çalışır. Bunları belirlemek lazım.

Stat için de aynı şey söz konusu. 33 bin kişi kapasiteli stat, yüzlerce araç kapasiteli otopark yapıyoruz. Maç günü insanlar nasıl gidecek? Arabasıyla giden nasıl gidecek, toplu taşıma araçları ile giden nasıl gidecek? İstanbul tarafından gelen nasıl girecek? Adapazarı tarafından, Bursa yönünden gelen nasıl gidecek?

Bütün bunları düşünüp, planlamak ve harekete geçmek için “Vizyon” falan da gerekmez biliyor musunuz? Tramvay’ı Şehir Hastanesi’ne, yeni stada götürmeliyiz. Planlama aşamasını da geçip, işe başlamış olmamız gerekirdi.

Hatırlarsınız, Umuttepe’ye üniversiteyi kurduk, Tıp Fakültesi’ni yaptık. Yolu yoktu. Büyükşehir Belediyesi 2004’den sonra bugünkü yolu yaptı. Bugün hala Tıp Fakültesi girişi karmakarışık. Toplu taşımada sorun var. Otopark büyük sıkıntı.

Yeni Şehir Hastanesi’nde öyle olmamalı. 1960’lı yıllarda hizmete açılan İsmetpaşa Stadı’na ulaşmak, maç sonrası stattan kente dönmek de hala sıkıntılı. Devir, o devir değil. Hastane bitmeden, stat bitmeden yollarını yapmalıyız. Kavşaklarını hazırlamalıyız. Bu tesislere toplu taşıma araçlarını kullanan insanlar nasıl ulaşacak, bunları planlamalıyız.

Sizce, bizim şehrimizde bütün bunları düşünen, planlayan birileri var mı? Bence yok.

Devlet Hastanesi’nin Acil girişi yapılmalı

Biz, 2020’de bitmesi söz konusu olan Cephanelik’teki Şehir Hastanesi’nin yolunu yazıyoruz ya, aslında çok daha acil, çok daha önemli bir konu var ve şimdilik kimse bununla da ilgilenmiyor.

Malum, Kocaeli Devlet Hastanesi için yeni bina yapıldı. Aslında kente verilen sözlere göre Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binası 29 Ekim 2016’da açılacaktı. İlimizdeki her iş gibi bu da uzadı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binasının inşaatı bitti. Sanırım, donanımı, tefrişi için zaman geçiyor. Ama bu yıl içinde yeni hastane binası açılacak.

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin mevcut acil servisine malum İnönü Caddesi üzerinden giriliyor. Kocaeli Devlet Hastanesi acili, hastanenin bulunduğu konum nedeniyle en çok geliş gidişin olduğu Acil’dir. Yılın 365 günü, 24 saat bu hastanenin acili kalabalıktır. Ambulanslarla, özel araçlarla, taksilerle Acil’e hasta gelir.

Yeni Hastanenin Acil girişi alt tarafta olacak. Eskiden Orman İşletmesi binalarının bulunduğu tarafta. Bu bölgedeki trafiğin halini İzmitliler gayet iyi bilirler. Santral kavşağı; Anıtpark kavşağı, Gazanfer Bilge Bulvarı hep karmaşık durumdadır. Mevcut eski Acil’e giriş nispeten sorunsuzdur. Kesersiniz İnönü Caddesi’nde trafiği, ambulans girer. Ama yakında açılacak yeni Hastane’nin aciline nasıl girilecek. Atatürk Bulvarı’ndan gelen nasıl girecek. Anıtpark yönünden gelen nasıl girecek? M.Alipaşa, Bekirdere tarafından gelen nasıl girecek?

Yeni Kocaeli Devlet Hastanesi hizmete açılmadan önce, bu hastanenin Acil Servis girişi için de yeni bir trafik düzeni kurmak lazım. Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binası gerçekten muhteşem oldu. Hastane açılınca hepimiz gurur duyacağız. Mevcut eski hastane binası da yıkılacak, burası yeraltı otoparkı ve kent meydanı olacak.

Hepsi iyi güzel de yeni bina açıldığında, Acil servisine araç-ambulans giriş çıkışı nasıl olacak? Bu konuda da henüz hiçbir çalışmanın olduğunu sanmıyorum.

Nüfus hareketinin kentin sosyal dokusuna etkisi

Dün bu sütunlarda “Koşup gelen kadar, kaçıp giden var” başlıklı bir yazı yazdım. TÜİK’in resmi verilerinden hareketle, ilimizdeki iç göçe dayalı nüfus hareketliliğini anlatmaya çalıştım.

Biz İzmitlilerin son yıllarda giderek artan, adeta bir tekerlemeye dönüşen sitemi vardır.

“Yürüyüş yolunu baştan başa yürüdüm. Selamlaşacak bir tanıdık göremedim. Kendi şehrimizde yabancı kaldık.” diye yakınırız. Bu doğrudur ve göreceksiniz, yıllar içinde artacaktır.

Çok yoğun bir iç göç temposu içindeki ilimizde iki farklı etkiden söz edebiliriz. Biri, küçük kentimizin nüfusu hızla artıyor. Yine TÜİK resmi rakamlarından hareket ediyorum.

2016 yılında başka illerden ilimize 85.602 kişi gelip yerleşmiş. Aynı yıl, bizim ilimizde yaşayan 60.479 kişi bu ili terkedip, başka illere taşınmış. Yani, iç göç kaynaklı ilimizdeki fiili nüfus artışı (85.602-60.479= 25.123) kişidir. Doğumları ekleyip, ölümleri çıkartınca ilimizdeki bir yıllık fiili nüfus artışı ortaya çıkar. İç göç rakamlarına baktığımızda bir yılda 25 bin kişilik reel nüfus artışı aslında çok önemli değil gibi gözükebilir.

Ama bir de şu açıdan bakın. Hiç tanımadığımız, ilimizi hiç tanımayan 85.602 kişi gelip ilimize yerleşiyor. Belki bu kentte doğup büyümüş, belki ilkokulda birlikte okuduğumuz, belki yıllar önce bu şehre gelip yerleşmiş de çenesuyu içip, pişmaniye yemiş 60.479 kişi de pılıyı pırtıyı toplayıp bu kentten ayrılmış. Yani, iç göçe dayalı nüfus hareketliliğinin, ilimizdeki sosyal yapıya etkisi (85.602+60.479=146.071) kişidir.

İmkânı olan İzmitli dükkânı kapatıyor, kiraya veriyor veya satıyor. Topluyor pılıyı pırtıyı gidiyor. Ya da hali vakti yerinde İzmitli ailenin evladı, İstanbul’da veya başka bir şehirde üniversite kazanıyor. Aile de bunu fırsat biliyor, evladı ile birlikte gidiyor.

Yani, tanıdığımız, bildiğimiz, en azından bir kısmıyla Yürüyüş Yolu’nda selamlaştığımız 60 bin küsur kişi gidiyor, hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, bu şehri hiç tanımayan 80 bin küsur kişi geliyor.

İşte bu nedenle bu şehirde giderek kendimizi daha yalnız hissediyoruz. Ciddi bir sosyal vakadır. Ciddi bir sosyolojik sorundur. Bu kentin hem yaşam yapısının, hem politik yapısının çok hızlı değişmesinin üstelik bir yönden, tam tersi yöne doğru gidiyor olmasının temel nedenidir. Sadece İzmit sevdalılarının bilmesini istedim.