Hatipköy’de EVET, HAYIR’dan iki fazla 

16 Nisan referandumu sonuçlarının ayrıntıları ortaya çıktı. İlimizde ilginç sonuçlardan biri de İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’nden elde edildi. Hatipköy’de iki sandıkta oy kullanıldı. 378 EVET, 376 HAYIR oyu çıktı.

16 Nisan referandumunun mahalleler bazındaki sonuçları beraberinde ince ayrıntıları da getiriyor.

İzmit mahallelerinde de büyük çekişme gözlenirken, Kuruçeşme Hatipköy’de sonucu sadece iki oyun belirlemesi ilginçti. Pazar günü Hatip’te seçmenler iki sandıkta oylarını kullandı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre iki sandıktaki sayımın sonunda 378 evet, 376 hayır oyu çıktı. İki oyla, Hatip seçmeni anayasa değişikliğine onay vermişti.

İzmit’te bazı mahallelerin incelemesinde de ortaya şaşırtıcı rakamlar çıktı. Mahalle olarak değerlendirilen Balören Köyü’nde 561 seçmen sandık başına gitti, Bunlar içinde sadece 26 evet oyu çıkarken, 535 kişi hayır oyu attı, Balören’de hayır oylarının oranı yüzde 95 oranında gerçekleşti.

İzmit’te Evet oylarının yüksek çıktığı mahallelerden birisi de Sanayi Mahallesi oldu. Mahallede atılan geçerli 1560 oydan 1346 tanesi ‘Evet’ yönünde çıktı. Bu da yüzde 72’lik bir oran demekti. Hayır oylarının sayısı ise 433’de kaldı.