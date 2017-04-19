  • BIST 91.374
  • Altın 151,629
  • Dolar 3,6678
  • Euro 3,9329
  • Kocaeli 5 °C

Hatipköy’de EVET, HAYIR’dan iki fazla 

»
Hatipköy’de EVET, HAYIR’dan iki fazla 
16 Nisan referandumu sonuçlarının ayrıntıları ortaya çıktı. İlimizde ilginç sonuçlardan biri de İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’nden elde edildi. Hatipköy’de iki sandıkta oy kullanıldı. 378 EVET, 376 HAYIR oyu çıktı.

16 Nisan referandumunun mahalleler bazındaki sonuçları beraberinde ince ayrıntıları da getiriyor.

İzmit mahallelerinde de büyük çekişme gözlenirken, Kuruçeşme Hatipköy’de sonucu sadece iki oyun belirlemesi ilginçti. Pazar günü Hatip’te seçmenler iki sandıkta oylarını kullandı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre iki sandıktaki sayımın sonunda 378 evet, 376 hayır oyu çıktı. İki oyla, Hatip seçmeni anayasa değişikliğine onay vermişti.

İzmit’te bazı mahallelerin incelemesinde de ortaya şaşırtıcı rakamlar çıktı. Mahalle olarak değerlendirilen Balören Köyü’nde 561 seçmen sandık başına gitti, Bunlar içinde sadece 26 evet oyu çıkarken, 535 kişi hayır oyu attı, Balören’de hayır oylarının oranı yüzde 95 oranında gerçekleşti.

İzmit’te Evet oylarının yüksek çıktığı mahallelerden birisi de Sanayi Mahallesi oldu. Mahallede atılan geçerli 1560 oydan 1346 tanesi ‘Evet’ yönünde çıktı. Bu da yüzde 72’lik bir oran demekti. Hayır oylarının sayısı ise 433’de kaldı.

Bu haber toplam 806 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Binalarda yeni dönem başlıyor! Dikkat cezası var18 Nisan 2017 Salı 16:41
  • Gölde kaçak av denetime takıldı18 Nisan 2017 Salı 15:49
  • İşte 23 Nisan Festivali’ne ilk gelen ülkeler18 Nisan 2017 Salı 14:56
  • Pehlivan taburcu oldu 18 Nisan 2017 Salı 14:19
  • Yüzde 80'i tamamlandı! Hızla yükseliyor18 Nisan 2017 Salı 14:19
  • Turgut Özal semt konağında sona doğru18 Nisan 2017 Salı 13:43
  • Tepeköy Mahallesi’ndeki yurdun inşaatı tamamlandı18 Nisan 2017 Salı 13:13
  • Körfez'de 45 kişilik halk oyunları ekibi kuruldu18 Nisan 2017 Salı 13:11
  • Ersin Albayrak’ın acı günü18 Nisan 2017 Salı 11:51
  • Karamürsel'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri18 Nisan 2017 Salı 11:03
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti