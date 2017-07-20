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Hava bozdu, fiyat yükseldi

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Hava bozdu, fiyat yükseldi
Geçtiğimiz günlerde bölgemizde yaşanan aşırı yağışlı, sert rüzgarlı hava, meyve, sebze ve balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Bugün İzmit Perşembe Pazarı’nda patates, taze fasulye, havuç, muz, sivri biber, göbek marul, erik, kiraz fiyatında yükseliş dikkati çekti. Domates fiyatı 1 TL’ye kadar geriledi. Hava şartları nedeniyle amatör balıkçılar bile denize çıkamayınca istavrit, uskumru gibi olta balıklarının fiyatı da yükseldi.

İSTAVRİT 25 TL

Balık av yasağı döneminde amatör balıkçıların olta ile yakaladığı istavrit, balıkseverlerin öncelikli tercihi. Ancak son günlerdeki yağışlı ve rüzgarlı hava nedeniyle istavrit de azaldı. Geçen hafta kilosu 20 TL olan istavrit, bugün 25 TL’den satıldı.

Kerim YAVUZ

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