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Hava ısındı, fiyatlar düştü

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Hava ısındı, fiyatlar düştü
Bugün bahar havası ile birlikte İzmit Perşembe Pazarı’nda alışveriş haftalar sonra hareketlendi.

Ürün bollaşınca, patlıcan, salatalık, kabak, taze fasulye, mantar, portakal fiyatında geçen haftaya göre gerileme görüldü. Dolmalık biber fiyatı yükseldi. Balık Pazarı’nda da hamsi, mezgit ve tekir geçen haftaya göre daha ucuzdu.

Kerim YAVUZ

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