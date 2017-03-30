Hava ısındı, fiyatlar düştü

Ürün bollaşınca, patlıcan, salatalık, kabak, taze fasulye, mantar, portakal fiyatında geçen haftaya göre gerileme görüldü. Dolmalık biber fiyatı yükseldi. Balık Pazarı’nda da hamsi, mezgit ve tekir geçen haftaya göre daha ucuzdu.
Kerim YAVUZ
Ürün bollaşınca, patlıcan, salatalık, kabak, taze fasulye, mantar, portakal fiyatında geçen haftaya göre gerileme görüldü. Dolmalık biber fiyatı yükseldi. Balık Pazarı’nda da hamsi, mezgit ve tekir geçen haftaya göre daha ucuzdu.
Kerim YAVUZ
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