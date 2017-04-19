  • BIST 90.804
  • Altın 151,812
  • Dolar 3,6649
  • Euro 3,9265
  • Kocaeli 16 °C

Hava kirliliği kolesterolü olumsuz etkiliyor

»
Hava kirliliği kolesterolü olumsuz etkiliyor
Yüksek oranda hava kirliliğine maruz kalmanın iyi kolesterol olarak bilinen HDL seviyesini düşürdüğü bildirildi.

Yüksek oranda hava kirliliğine maruz kalmanın iyi kolesterol olarak bilinen HDL seviyesini düşürdüğü bildirildi.

"Medical News Today" internet sitesinde ABD'de yapılan bir araştırmaya yer verildi. Araştırma özellikle trafiğin neden olduğu hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşayan yetişkinlerin HDL seviyesinin düşük olabileceğini ortaya çıkardı.

Çalışmaya katılan 6 bin 654 orta yaşlı ve yaşlının HDL seviyeleri ve HDL partiküllerinin sayıları incelendi.

Havadaki zararlı parçacık oranı PM'ye ortalama 3 ay maruz kalan kişilerin, PM'ye daha az maruz kalanlara oranla HDL partikül sayılarının düşük olduğu görüldü.

PM bileşeni olan ve büyük oranda motorlu taşıtlardan kaynaklanan karbon siyahına bir yıldan uzun süre yüksek oranda maruz kalanların, karbon siyahına daha az maruz kalanlara göre düşük HDL seviyesine sahip olduğu belirlendi.

Hava kirliliğinin HDL seviyesini erkeklere nazaran kadınlarda daha çok düşürdüğü saptandı.

Araştırmanın sonuçları "Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde de yayımlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grip kaynaklı ölümleri önleyebiliriz14 Nisan 2017 Cuma 11:15
  • Sağlık Sokağında vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması13 Nisan 2017 Perşembe 21:05
  • Büyükşehir’den iki hastaneye hipotermi cihazı13 Nisan 2017 Perşembe 15:39
  • Özel Konak, komşuda13 Nisan 2017 Perşembe 09:06
  • Baharın müjdecisi şifa saçıyor12 Nisan 2017 Çarşamba 23:58
  • Zayıflamak isteyen yumurta yesin12 Nisan 2017 Çarşamba 23:22
  • Kahveyi fazla içiyorsanız dikkat!12 Nisan 2017 Çarşamba 22:19
  • Şehir hastanelerinde yeni düzenleme12 Nisan 2017 Çarşamba 22:02
  • Vertigo için egzersizler11 Nisan 2017 Salı 23:58
  • Elektrolit dengesinin önemi11 Nisan 2017 Salı 23:28
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti