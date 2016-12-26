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Hava muhalefetine rağmen üst yapı hizmetleri devam ediyor

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Hava muhalefetine rağmen üst yapı hizmetleri devam ediyor
Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü olan beton yol yapımlarını sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeniköy Merkez Mahallesi İnan Sokağın yolunu betonla kapladı. 

Başiskele Belediyesi kurulduğu günden bu yana “Yol Medeniyettir” diyerek ilçenin her noktasında talepler doğrultusunda yeni yapılaşmaların yollarını açarak planlamalar doğrultusunda üst yapıları tamamlıyor.

Sürekli yapılaşmanın ve inşaatın sürdüğü kentte üst yapı hizmetlerini kesintisiz sürdürmek elbette kolay olmuyor. Başiskele Belediyesi ise bu işi dinamik ve çalışkan ekibiyle çözüyor. Havaların son derece soğuk ve yağışlı geçmesine rağmen bu azimli ekip çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele Belediyesi altyapısı tamamlanmış, imar yollarını açarak parke, asfalt ve beton kaplamalarıyla ulaşımı sorunsuz ve güvenli hale getiriyor. Bu yönde yapılan çalışmalar kapsamında Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki Yeniköy Merkez Mahallesi İnan Sokak betonla kaplandı.

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