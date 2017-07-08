Hava Pilot Binbaşı hastalığa yenildi

Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Hava Komutanlığı’nda görev yapan Hava Pilot Binbaşı Hasan Kaya MS hastalığına yenildi. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Hava Komutanlığı’nda görev yapan Hava Pilot Binbaşı Hasan Kaya uzun bir süredir tedavi gördüğü, amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti.
Hava Pilot Binbaşı Hasan Kaya(küçük resim) Karamürsel Mürsel Paşa Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Karamürsel Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.
Bekar olan Hava Pilot Binbaşı Hasan Kaya’nın cenazesine Karamürsel Bey Eğitim Merkezi Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik, Yalova Hava Meydan Komutanı Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, Karamürsel Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, subay, astsubay ve yakınları katıldı.
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