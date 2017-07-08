  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 20 °C

Hava Pilot Binbaşı hastalığa yenildi

»
Hava Pilot Binbaşı hastalığa yenildi
Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Hava Komutanlığı’nda görev yapan Hava Pilot Binbaşı Hasan Kaya MS hastalığına yenildi.

Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Hava Komutanlığı’nda görev yapan Hava Pilot Binbaşı Hasan Kaya MS hastalığına yenildi. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Hava Komutanlığı’nda görev yapan Hava Pilot Binbaşı Hasan Kaya uzun bir süredir tedavi gördüğü, amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti.

Hava Pilot Binbaşı Hasan Kaya(küçük resim) Karamürsel Mürsel Paşa Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Karamürsel Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

Bekar olan Hava Pilot Binbaşı Hasan Kaya’nın cenazesine Karamürsel Bey Eğitim Merkezi Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik, Yalova Hava Meydan Komutanı Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, Karamürsel Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, subay, astsubay ve yakınları katıldı.

Bu haber toplam 288 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selahattin Gümüş vefat etti06 Temmuz 2017 Perşembe 13:22
  • Ferişte Hüseyinoğlu vefat etti06 Temmuz 2017 Perşembe 13:21
  • Zeki Nihan vefat etti06 Temmuz 2017 Perşembe 13:21
  • Adile Karadeniz vefat etti06 Temmuz 2017 Perşembe 13:20
  • Zeki Nihan hayatını kaybetti05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:09
  • Seyfettin Eryılmaz vefat etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:53
  • Selahattin Zengin vefat etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:52
  • Meryem Dakoğlu vefat etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:52
  • Medet Kaya vefat etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:51
  • Fikri Kanoğlu vefat etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti