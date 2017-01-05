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Hava şartları pazarı vurdu

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Hava şartları pazarı vurdu
Yükselen enflasyonun etkileri, İzmit Perşembe Pazarı’nda her hafta biraz daha fazla hissediliyor.

Perşembe Pazarı’nda bugün fiyatlar yüksek, alışveriş hayli durgundu. Pazarcılar fiyatların yükselişini, sebze ve meyvenin üretim bölgesi olan Akdeniz’deki sel baskınlarına bağladı. Balık Pazarı’nda çeşit bol. Bugün sarıkanat 30 TL’den satıldı.

NE ARARSAN VAR

Balık Pazarı’nda dün pek çok farklı cinsten balık bulmak mümkündü. Bu sezon ilk kez tezgahlara gelen uskumru 15 TL’den, bollaşan sarıkanat 30 TL’den satıldı.

Kerim YAVUZ

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