  • BIST 90.804
  • Altın 151,812
  • Dolar 3,6649
  • Euro 3,9265
  • Kocaeli 16 °C

Havaalanına işlerlik için ortak komisyon

»
Havaalanına işlerlik için ortak komisyon
MARKA-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne atanan Dr.Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti.
Buluşmada, KOTO ile MARKA arasında yapılacak işbirliği, başta turizm olmak üzere ortak yürütülecek çalışmalarla ilgili konular değerlendirildi. MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey görevlerde bulunduğunu ve önemli hizmetlere imza attığını belirten KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Yeni MARKA Genel Sekreterinin ilimizde uzun yıllar görev yapması kentin yapısını ve ihtiyaçlarını bilmesi önemli bir avantaj, Kocaeli Ticaret Odası olacak yerel kalkınması artıracak, üyelerimizin ticaretini geliştirecek projelerde işbirliği yapmaya hazırız” dedi.
18035593_1380937735298988_1891986036_n.jpg
 
YEREL KALKINMA KONULARI
MARKA Genel Sekreteri Dr.Mustafa Çöpoğlu da, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nı yapısı ve işleyişi ile bilgi vererek, “Yerel kalkınmayı destekleyen yenilikçi projeler ile bölgenin genel sorunlarına çözüm getirecek girişimleri de destekleyeceğiz” diye konuştu.
Bu haber toplam 763 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçıvan ölü bulundu19 Nisan 2017 Çarşamba 13:07
  • Vali'den referandum teşekkürü19 Nisan 2017 Çarşamba 11:18
  • Bülent Kayabaş hayatını kaybetti19 Nisan 2017 Çarşamba 09:42
  • İzmit’te mahalle mahalle sonuçlar18 Nisan 2017 Salı 22:12
  • OHAL 3 ay daha uzatıldı18 Nisan 2017 Salı 18:47
  • İşte Karamürsel'den sandık sandık sonuçlar18 Nisan 2017 Salı 15:52
  • Yeni Yüksek Gerilim Hattı için ÇED var.. Kocaeli'de nerelerden geçecek?18 Nisan 2017 Salı 15:25
  • 5'inci tramvay da raylara indi18 Nisan 2017 Salı 11:52
  • Doğan: “Başarılıyız” 18 Nisan 2017 Salı 11:06
  • Referandum sonucunun ardından ilk değişiklik18 Nisan 2017 Salı 09:03
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti