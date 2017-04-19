Havaalanına işlerlik için ortak komisyon

MARKA-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne atanan Dr.Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti.

Buluşmada, KOTO ile MARKA arasında yapılacak işbirliği, başta turizm olmak üzere ortak yürütülecek çalışmalarla ilgili konular değerlendirildi. MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey görevlerde bulunduğunu ve önemli hizmetlere imza attığını belirten KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Yeni MARKA Genel Sekreterinin ilimizde uzun yıllar görev yapması kentin yapısını ve ihtiyaçlarını bilmesi önemli bir avantaj, Kocaeli Ticaret Odası olacak yerel kalkınması artıracak, üyelerimizin ticaretini geliştirecek projelerde işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

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