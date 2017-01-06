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Havadan gelen şifa

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Havadan gelen şifa
Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet alımı yöntemiyle hizmete giren 112 acil hava ambulans helikopteri, acil vakaya anında yetişerek sağlık bulmasına vesile oldu.

  Kandıra Devlet Hastanesi'nde 5 gündür tedavi gören 63 yaşındaki N.T. isimli hastanın beyin kanaması nedeniyle acil olarak  112 ACİL Komuta Kontrol Merkezi'nden alınarak hastanın yoğun bakıma sevki konusunda destek istendi.

 10 DAKİKA İÇİNDE SEVK İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

 112 ACİL Komuta Kontrol Merkezi tarafından aceleyle Darıca Farabi Devlet Hastanesi yoğun bakımında yer bulunan hasta için yol mesafesinin uzunluğu ve hastanın kritik durumu düşünülerek helikopter ambulans Kandıra Stadyumuna iniş yaptırıldı.10 dakika içinde Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne hava yolu ile hatanın nakli sağlandı.

ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN

Babalarının yanında hastanede refakatçi olan oğlu A.T. “Babamızın beyin kanaması riskinin olduğu çekilen beyin tomografisi neticesiyle haberini doktorumuzdan aldık. Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne nakil olması gerektiğini söylediklerinde o kadar yolu kısa zamanda nasıl gidilecek diye tedirginlik yaşadık. 112 hava ambulansının gelmesiyle içimiz rahatladı. Böyle bir sağlık hizmetini bizlere sundukları için yetkililerden ve devletimizden Allah razı olsun” dedi.

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