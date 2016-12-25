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Havalar soğudu, Sibirya kaplanının keyfi yerine geldi

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Havalar soğudu, Sibirya kaplanının keyfi yerine geldi
Darıca'da havaların iyice soğuması ile birlikte Hayvanat Bahçesinde bulunan başta Sibirya kaplanı olmak üzere soğuk iklim hayvanlarının keyfi yerine geldi. 

Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkındaki soğuk iklim hayvanlarının keyifleri havaların soğuması ile birlikte yerine geldi. Sibirya kaplanı, kızıl panda, ayı, tilki gibi soğuk iklimi seven hayvanlar barınaklarının kış bahçelerinde oyunlar oynarken, kaplanlar soğuk havuzlarında kışın tadını çıkartıyor.
Havaların soğuması ile birlikte sıcak iklim hayvanları için de hayvanat bahçesinde önlemler alındı. İskelet başlı maymunlar, yılanlar, sürüngenler olmak üzere soğuk havada yaşayamayan canlılar barınaklarının kapalı alanlarında ısıtıcılarla ısınıyor. 

“Sibirya kaplanları için kışın gelmesi bir müjde”
Darıca Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Havalar artık soğudu. Kış mevsimi normallerine ulaştı. Hatta biraz daha fazla soğuğu hissediyoruz. Şuanda da karla karışık bir yağmur var. Biz bu durumdan rahatsız olurken, bu duruma sevinen canlılar da var. Onların başında gelen Sibirya kaplanları. Kışın gelmesi onlar için bir müjde. Bugün hiç olmadıkları kadar mutlu ve hareketliler. Bu iklim koşulunu yıl boyunca özleyen canlılar. Şimdi onların bahçesi. Şimdi onların sahne alma sırası. Bahçedeler, soğuk havuzuna giriyorlar, yağmur altında ıslanıyorlar, kar yağışını bekliyorlar. Bu sayede de ziyaretçilere hoş görüntüler sergiliyorlar. Kendi mevsim normallerini şuan Sibirya kaplanları görmüş durumda” dedi.

“Soğuğu sevmeyen hayvanlar kışlık alanlarında ısıtılıyor”
Soğuk havayı sevmeyen sıcak iklim hayvanlarının ise kapalı alanlarda ısıtılarak yaşadığını belirten Aydın, “Hayvanat bahçemizde sadece soğuğu seven hayvanlar yok. Soğuğu sevmeyen hayvanlar da var. Onların da kapalı kışlık kısımları var. Bu alanlarda ısıtılıyorlar. Ziyaretçilerimiz de onları pencere ardından görüyorlar. Geçmiş yıllara oranla kış döneminde daha iyi bir ziyaretçi sayımız var. Çünkü insanlar artık hayvanat bahçelerinin kış döneminde de gezilebileceğini biliyorlar. Bazı canlıları, özellikle Sibirya kaplanı, kızıl panda gibi soğuğu seven hayvanları bu mevsimde görmek ayrı bir tat” şeklinde konuştu.

Gerek açık alanda, gerek kapalı alanda bulunan hayvanların bulundukları alanlarda oynadıkları oyunlar ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

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