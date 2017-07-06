HAVAYA MÜDAHALE EDEMİYORSANIZ ÖNLEM ALIN

İnsanoğlu her şeyden şikayetçi. Sabah olur “akşam olsa” denir. Akşam olur, “geceler bitmese” denir. Kışın yaz özlenir, yazın da kış. Yaz mevsiminde havalar biraz serin geçer, “bu yaz da gelmeyecek galiba” der.

Söylediğine kendi de inanmaz oysa. Bilir ki mevsimler zamanını şaşırmaz. Küçük farklarla gelir. Hiç olmazsa bunu çevresine bakıp tabiattan da anlayabilir. Ama günümüz insanı şehirlerde ne tabiat görüyor ne de mevsim dönencelerini tam hatırlıyor.

Sadece sürekli şikayet var. İki gün sıcak olsa “öldük bittik sıcak, esmiyor” deniyor. Kış mevsimin de de tersi yakınmalar. Bu sözler klimalı ortamlarda evlerin içinde veya iş ortamlarında çalışmaktan, iş yapmaktan hafif kaytarmak için gibi sanki.

Oysa meteoroloji sıcağı da soğuğu da önceden haber veriyor. Önlemini al, işini ayarla, şikayet etme. Diğer insanları da olumsuz etkileme, özellikle sosyal medyada bunu yayma. Toplumda “ben mutsuz isem başkası da mutsuz olsun” duygusu hakim sanki.

Sürekli bir yakınma var. Bazı konularda elbette haklı olunabilir. Ama hava sıcaklığı gibi müdahale edemediğimiz konularda sürekli yakınmanın alemi yok. Üstelik, o çok sıcak veya çok soğuk havada ekmek parası için açık havada çalışan, çalışmak zorunda olan yüzlerce insan var. Ülke güvenliğini sağlayan askerler var.

Üstelik o insanlar çeşitli konulardan yakınan insanlar için çalışıyor. Örneğin çiftçi ürünü tarlada yanmasın diye 45 derece sıcaklıkta tarladan ürün topluyor.

Şikayet edenler ise ellerinin altında buzdolabı, soğuk su, rahat giyecekler, tembellik ederek sıcaktan bunaldıklarını söylüyorlar. Sıcaktan oflayarak acıktıklarında ise sofranızda yiyecek olmasını isteyecekler. Sıcakta yürümemek veya araca binmemek için en yakın marketten satın almak isteyecekler veya eve servis yaptıracaklar. Eve servis yapan elemana da ”neden geç geldin” şımarıklığı gösterilecek.

Yani şehirde oturup şımarmanın alemi yok. Çok değil bir veya iki kuşak geriye gidilse bir çok kişinin ailesi toprak ile geçinen sıcaktan soğuktan şikayet etmeden işini yapmaya çalışan kişiler çıkacak.

Ne zaman bu kadar hassaslaştık, her şeyden bu kadar çabuk etkilenir, şikayet eder olduk. Nerede milletçe dayanıklılığımız?

Ayrıca mevsimlerdeki değişmelerde herkesin tüketim alışkanlığının etkili olduğunu da unutmamalı. Yani herkesin karbon ayak izi iklimleri etkiliyor. Şikayet etmektense çevre ve iklim değişikliği ile ilgilenmek, kafa yormak ve bireysel olarak yapılabilecekleri uygulamak bunun için de önlem almak gerek. Ama şikayet veya boş işlerle ilgilenmek insanoğluna daima kolay geliyor.

Sözün özü; havaya müdahale edemiyorsanız işinize odaklanın, önlem alın, çalışın.Her şey daha kolay olacak. Başkalarının motivasyonunu olumsuz etkilemeye çalışmayın.