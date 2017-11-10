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Havva Albayrak vefat etti 

Havva Albayrak vefat etti 

Maşukiye Çınarlı Mahallesi Değirmenbaşı sokakta oturan, Seramik fabrikasından emekli Sabahattin Albayrak’ın eşi Havva Albayrak(73) vefat etti.

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Tansiyon ve şeker rahatsızlığı bulunan, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Havva Albayrak bir haftadır yoğun bakımdaydı. 4 çocuk, 3 torunu olan Havva Albayrak bugün Maşukiye Değirmenbaşı Camii’nde kılıncak ikinci namazını müteakip toprağa verilecek.  

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