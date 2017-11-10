Havva Albayrak vefat etti 

Tansiyon ve şeker rahatsızlığı bulunan, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Havva Albayrak bir haftadır yoğun bakımdaydı. 4 çocuk, 3 torunu olan Havva Albayrak bugün Maşukiye Değirmenbaşı Camii’nde kılıncak ikinci namazını müteakip toprağa verilecek.