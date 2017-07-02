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Havva Yılmaz vefat etti

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Havva Yılmaz vefat etti
Kartepe Ataşehir Mahallesi Akasya Sokak No.1 adresinde ikamet eden çiftçi Tevfik Yılmaz’ın eşi Havva Yılmaz (89) Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

5 çocuk annesi Havva Yılmaz’ın cenazesi Sakarya’da toprağa verildi.

 

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