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Havva Yılmaz vefat etti
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Vefat
02.07.2017 14:26
Kartepe Ataşehir Mahallesi Akasya Sokak No.1 adresinde ikamet eden çiftçi Tevfik Yılmaz’ın eşi Havva Yılmaz (89) Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
5 çocuk annesi Havva Yılmaz’ın cenazesi Sakarya’da toprağa verildi.
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