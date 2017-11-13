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Havvacan Doğan vefat etti

Havvacan Doğan vefat etti

İzmit Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak No:2’de oturan Bağkur emeklisi Yüksel Doğan’ın eşi Havvacan Doğan (80) akciğer enfeksiyonu sebebiyle vefat etti.

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Bir çocuk annesi olan Havvacan Doğan’ın cenazesi Hayırsevenler Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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