Geçtiğimiz hafta sonu puan kaybı olmayan iki tamının müsabakasını izlemek için Mehmet Ali Kağıtçı stadına gittim.

2.Küme A Grubu maçı MAP Kavaklıspor ile Akmeşespor arasında oynandı.

Maça giderken hayalim, ikinci küme başlayalı dört hafta olmuş yeni takımları ve yeni futbolcuları izlerim diye…

Her iki takımada baktım hep tanıdık yüzler, 1. Küme’den veya Süper Lig’den gelen sporcular.

Bunun nedeni belli.

Amatör liglerde oynayan sporculara verilen üç transfer hakkı.

Hiç iyi değil bu çok transfer hakkı.

Bu konuyu yazmak lazım hem de çok yazmak lazım….

MAP KAVAKLISPOR - AKMEŞESPOR

Dört maçını kayıpsız geçen MAP Kavaklıspor ve üç maçını kayıpsız geçen Akmeşespor’un kadrolarını gördüğümde iki takıma baktım ve bu maçta çok gol pozisyonu olur dedim.

İki takımında maça aynı sistem ile çıktılar.

Bunun sahaya yansımasını MAP Kavaklıspor daha iyi uyguladı.

İlk yarıda Akmeşespor oyun sistemini oturtamayınca devre olmadan Akmeşespor antrenörü Cihan Özkul 40.dakika da Emircan’ın yerine Samet’i aldı.

Bu değişiklikle beraber oyuna tutunmak adına içerdeki oyuncuların da yerlerini değiştirdi.

Bu değişikler de MAP Kavaklıspor’u durduramadı.

TEMP0 İKİNCİ DEVRE DEVAM ETTİ

İkinci yarıda da rakip kale önüne yerleşen ve orada etkili paslaşmalar yapan bir MAP Kavaklıspor izledik.

Yoğun olarak pozisyona giren MAP Kavaklıspor’da atakları yönlendiren ve üçüncü bölgeye servisleri yapan Mehmet Fırat Ağa’nın çabalarına ileri uç elemanları ayak uyduramadı.

MAP Kavaklıspor’da Melih Hakan Kahya, Akmeşespor’da Müjdat Katıoğlu sonucu değiştirmek adına çaba gösterseler de skor tabelasını değiştiremediler.

İki takımında gol aramaları ve fiziksel dirençleri son dakikalara kadar sürdü.

Tempo son dakikaya kadar sürdü.

MEHMET FIRAT AĞA

Yiğit namı ile anılır, namı değer ZAZA.

MAP Kavaklıspor’un hem antrenörü hem oyuncusu.

MAP Kavaklıspor’u gençler ile tecrübeli sporculardan oluşturmuş ve çok iyi bir ahenk sağlamış.

Soğuk havada tribüne gelen taraftarlarda takımdan ve antrenöründen memnun.

ZAFER PESEN

Maçın hakemi Zafer Pesen maçta kartlarını doğru kullandı.

MAP Kavaklısporun yoğun ataklarında ceza sahası içerisinde penaltı istediği pozisyonlar da devam kararları doğruydu.

Zafer Pesen maçı hatasız yönetti.

Tecrübesi sporcular ile iletişimi bunda etkendi ve hata yapmadan maçı bitirdi.