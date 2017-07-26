Hayal ettiğimiz şehri birlikte inşa ediyoruz

Körfez’de esnafları ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘kentlilik bilinci’ vurgusu yaparak, “Hayal ettiğimiz şehri birlikte inşa edelim” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, her fırsatta ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinliyor. ‘Körfez’i birlikte inşaa edeceğiz’ diyerek vatandaşların görüşlerine her zaman önem verdiğini söyleyen Başkan İsmail Baran,, “Vatandaşlarımız, esnaflarımız ve STK’larımız ile omuz omuza vererek şehrin itibarını daha da yükseğe çekiyoruz. Körfez, yaşadığımız ve yaşamak istediğimiz bir şehir. Birlikte inşa edeceğiz” dedi.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Spor ve eğitimin başkenti olma yolunda da Körfez’de önemli adımların atıldığını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Güçlü, halkın katılımını esas alan bir anlayışla oluşturulan Kent Konseyimiz bu konuda önemli bir görev üstleniyor. Amaç ve hedef; daha güzel bir Körfez. Biz de sokakta vatandaşlarımız ve esnafımızın fikirlerini alıyoruz. Ve aldığımız her öneriyi dikkatlice dinleyerek, incelettiriyorum” ifadelerini kullandı.